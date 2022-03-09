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В павлодарском спорткомплексе тренер сорвался с высоты третьего этажа

08.03.2022, 10:46 11496
ПАВЛОДАР. 8 МАРТА - В Павлодаре на футбольном манеже в спортивном комплексе "Спорт сити" 22-летний тренер упал из наблюдательной кабинки высотой примерно в три этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места инцидента опубликовано на странице tipavlo.dar в Instagram. На кадрах видны фрагменты обвалившегося потолка.
 
По словам автора поста, наблюдательная кабинка, откуда упал молодой тренер, находится почти под крышей.
 

Тренер чудом остался жив… В целом качество строения вызывает нарекания родителей, которые говорят о протекании и видимых трещинах", - пишет автор.

 
Спортсмен госпитализирован.


Ранее министр культуры и спорта Абаев рассказал о плохом состоянии спортивных объектов в РК.
 

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Сотрудника Антикора подозревают в совершении ДТП в Карагандинской области

07.03.2022, 17:52 23461
КАРАГАНДА. 7 МАРТА - В соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции департаментом собственной безопасности агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области, сообщает Антикор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудекенова Д.Т. по статье 608, часть 3 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения), статье 611, часть 2 (оставление места ДТП), и статье 613, часть 1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства), КоАП РК", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что с 7 февраля 2022 года по настоящее время подозреваемый находится на больничном с диагнозом "пневмония".
 

В этой связи в соответствии с пунктом 4 статьи 58 закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" служебное расследование в его отношении приостановлено. После выхода его на работу служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова

06.03.2022, 14:07 45626
ПОЛК. 6 МАРТА - В США мощный торнадо обрушился на штат Айова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жертвами удара стихии стали не менее 6 человек. Среди погибших четверо детей. Еще четыре местных жителя пострадали, сообщает "МИР 24".
 
Отмечается, что гигантская воронка пронеслась по региону со скоростью 265 километров в час. Все, что попадалось на ее пути, разрушено. В руины превратились десятки домов. Не подлежат восстановлению и поврежденные автомобили. Повсюду повалены деревья, порваны линии электропередачи.
 
 

В Жамбылской области пропал солдат срочной службы

06.03.2022, 11:27 48831
В Жамбылской области пропал солдат срочной службы
Фото: КНБ РК
ТАРАЗ. 6 МАРТА - В Жамбылской области ведутся поиски пропавшего солдата срочной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, военнослужащий рядовой Бердишов Улыкбек Айдарбекулы, проходивший срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр", пропал 2 марта текущего года, сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
 
В поисках задействованы силы департамента Пограничной службы и департамента полиции Жамбылской области. По данному факту проводятся следственные действия и расследование.
 
Погранслужба КНБ РК обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении Бердишева, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8 717 271 94 58 (телефон доверия Пограничной службы).
 

В Алматы пожарные потушили сильный пожар за полчаса

05.03.2022, 20:34 67521
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - 5 марта в 18.23 силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: ул. Толе би, 207. Горела кровля двухэтажного кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожарные выдвинулись по повышенному рангу. Были задействованы пожарные стволы, на пожарные гидранты были установлены автоцистерны, обеспечив бесперебойную подачу воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две пожарные автолестницы.
 

Горение происходило скрытое, произведено вскрытие кровли. Принятыми мерами пламя, охватившее кровлю, локализовано за полчаса - успешной локализации пожара способствовало применение тепловизора. С его помощью пожарные быстро определили места скрытого горения. Пожар полностью ликвидирован в 19.06. Жертв и пострадавших не допущено", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
 

Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге

05.03.2022, 17:43 72761
Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - Во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале", - сообщили в акимате города.

 
В городской администрации также добавили, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.

 
Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллиона тенге.
 
Все факты были зафиксированы полицией Алматы, усилен наряд правоохранителей по периметру парка.
 
В акимате подчеркнули, что восстановительные работы будут произведены до 22 марта.
 

В Атырау в школу пришло письмо о минировании

05.03.2022, 17:27 73471
АТЫРАУ. 5 МАРТА - сообщение о взрывном устройстве поступило 5 марта около 9.00 на электронный адрес учебного заведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пульт 102 позвонил директор одной из городских школ и сообщил, что на электронный адрес учебного заведения поступило письмо. В нем говорилось, что в школе заложена бомба, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Полицейские эвакуировали 1 300 учащихся и работников школы. В здании взрывное устройство обнаружено не было. Стражи порядка занимаются поиском лжетеррориста.
 

В Алматы вандалы повредили таблички с именами 28 гвардейцев-панфиловцев

05.03.2022, 14:57 74751
В Алматы вандалы повредили таблички с именами 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - В Алматы, в парке тмени 28 героев-панфиловцев, вандалы разбили около 15 табличек с именами героев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пострадала входная группа - на надписи отсутствует несколько букв. Разбита гранитная плитка. Также повреждена надпись на центральном мемориале возле Вечного огня", - сообщает Sputnik.

 
Для расследования инцидента создана следственно-оперативная группа.
 

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица, которые в последующем будут привлечены к ответственности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы", - сообщает KazTag со ссылкой на департамент полиции Алматы.


 

Поезд сбил двухлетнего ребенка в Жамбылской области

05.03.2022, 14:20 70571
Поезд сбил двухлетнего ребенка в Жамбылской области
ТАРАЗ. 5 МАРТА - На станции Малдыбай Жамбылской области двухлетний ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17 часов 52 минуты. В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной дороги", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Компания выразила соболезнования родным и близким ребенка.
 

Железнодорожники убедительно просят не оставлять детей без присмотра на железнодорожных путях, перронах вокзалов, так как дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность", - подчеркнули в пресс-службе.

 

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