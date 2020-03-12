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В Павлодарской области электровоз с 20 вагонами сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым поездом (ВИДЕО)

11.03.2020, 13:25 12394
В Павлодарской области электровоз с 20 вагонами сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым поездом (ВИДЕО)
Павлодар. 11 марта. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на участке Аксу - Дегелен станции Аксу-1 грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает Kazakhstan Today.
 
Видео последствий аварии появилось в социальных сетях.
 
По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии", сообщается на странице "Типичный Павлодар" в Instagram. 
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Жертв и пострадавших нет.

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В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов. Видео последствий аварии появилось в социальных сетях. ? По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. express-k.kz

Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

 

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