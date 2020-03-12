В Павлодарской области электровоз с 20 вагонами сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым поездом (ВИДЕО)

Видео последствий аварии появилось в социальных сетях.
По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии", сообщается на странице "Типичный Павлодар" в Instagram.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Жертв и пострадавших нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов. Видео последствий аварии появилось в социальных сетях. ? По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. express-k.kz
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства