В Павлодарской области электровоз с 20 вагонами сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым поездом (ВИДЕО)

Павлодар. 11 марта. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на участке Аксу - Дегелен станции Аксу-1 грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает Kazakhstan Today.

Видео последствий аварии появилось в социальных сетях.

По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии", сообщается на странице " Типичный Павлодар " в Instagram.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Жертв и пострадавших нет.





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