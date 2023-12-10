09.12.2023, 09:06 32521
В Петропавловске тепловоз столкнулся с поездом
Фото: Петропавловск.news
Рассказать друзьям
Петропавловск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На станции Петропавловск маневровый тепловоз столкнулся с прибывающим грузовым поездом, сообщает "Петропавловск.news".
По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, столкновение произошло на двухпутном электрифицированном участке железной дороги Курган - Петропавловск. Столкнулись тепловоз, двигавший железнодорожную снегоуборочную машину, и прибывающий грузовой поезд № 2506 (80 вагонов, вес 1900 тонн, длина 83 условных вагона). В пресс-службе подчеркнули, что вагонов с огнеопасным грузом поезд не перевозил.
В результате столкновения с пути сошли вагоны поезда № 2506. Никто не пострадал, но была повреждена опора контактной сети.
Движение поездов на станции Петропавловск прервано не было. Для ликвидации последствий задействован восстановительный поезд станции.
новости по теме
10.12.2023, 14:56 4576
В нескольких микрорайонах Актау остановлена подача тепла
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Актау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети, из-за чего несколько микрорайонов остались без тепла, сообщает городской акимат.
Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняют порыв. Ситуация находится под моим личным контролем", - сказал аким Актау Улугбек Тналиев в видеообращении к жителям города.
Сообщается, что сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.
В "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что полностью остановлена подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах. Ряд домов в 9, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 26, 27 и 29 микрорайонах тоже остается без тепла.
Порыв трубопровода в Актау стал третьей за сегодня аварией в стране, из-за которой казахстанцы остаются без тепла.
Ранее сообщалось о порыве трубы в Балхаше. Сегодня утром в акимате сообщили о завершении ремонтных работ.
Также в воскресенье было выявлено повреждение на золопроводе Экибастузской ТЭЦ.
10.12.2023, 13:42 6366
В Балхаше более 40 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях
Фото: Акорда (кадр с видео)
Рассказать друзьям
Балхаш. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Балхаше в 22.55 произошел порыв трубы диаметром 630 миллиметров на пересечении улиц Абая и Абугалиева. Ряд потребителей остался без тепла. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.
Снижение тепловых параметров произведено по следующим адресам: улица Желтоксан, 11, 12, 13, 14, 15; улица Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; улица Сейфуллина, 28, 34, 36, 36а, 32, 30, 32а, 35, 31, 41, 45; улица Абая, 56, 44, 46, 48, 50, 52, 47, 49, 53, 51, 55; улица Макаренко, 1, 3; улица Молдагуловой 1, 2, 3, 4.
По данным акимата города, причиной аварии является износ тепловых сетей города, который составляет 75 процентов.
Для недопущения замерзания внутренних сетей многоквартирных жилых домов произведен слив воды 12 домов (с верхним разливом), а также 33 многоквартирных дома поставлены на подпор (с нижней системы разводки).
Сегодня утром в акимате Балхаша сообщили о завершении ремонтных работ. Сейчас магистраль запущена, теплоснабжение восстанавливается.
Продолжаются работы по подключению домов с верхним разливом, проводимые нашими предприятиями "Кск" и "Балхаш Жылу". Чтобы избежать гидроудара в системе, мы осуществляем поэтапное подключение", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Экибастузской ТЭЦ произошла авария, выявили повреждение на золопроводе.
10.12.2023, 13:27 5841
В многоквартирном доме в Алматинской области взорвался котел
Обеспечение постоянного теплоснабжения обещают восстановить к двум часам дня
Рассказать друзьям
Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кеген Кегенского района Алматинской области произошел взрыв котла внутри многоквартирного дома на улице Парковая, сообщает акимат области.
Произошел взрыв котла BURAN boiler, расположенного внутри 4-этажного дома по улице Парковая в селе Кеген. В 32-квартирном жилом доме проживают 82 человека", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате сообщили, что работа по установке котла для обеспечения постоянного теплоснабжения ведется непрерывно, планируется полное подключение дома к теплоснабжению сегодня к 14.00.
По информации областного акимата, строительство этого дома было начато по заказу ГУ "Отдел строительства Райымбекского района" в 2014 году, в эксплуатацию сдан в 2016 году. Подрядчиком является ТОО "Бледа". Жилая площадь дома составляет 965,6 квадратного метра. Проектная стоимость - 224,6 млн тенге.
10.12.2023, 12:58 8281
В Атырау произошли нарушения в водоснабжении Дополнено
Рассказать друзьям
Атырау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Водоснабжение города и пригорода Атырау нарушилось в результате замерзания реки Урал, сообщает пресс-служба городского акимата.
В связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал, которая является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда. По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга. Явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время службами КГП "Атырау облысы Су Арнасы" принимаются все необходимые меры по запуску водозаборных сооружений города. Вода будет подаваться планомерно по мере устранения ледниковых заторов.
Дополнено 10.12.2023, 18.00
Как сообщили в региональной службе коммуникации (РСК), по данным на 15.00 10 декабря, два из трех имеющихся водоочистных сооружения очищены от шуги и запущены в работу - скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения.
Проблема возникла из-за осложнения забора воды из реки Жайык на водоочистных сооружениях города. К тому же, за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что тоже вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря. За несколько часов вечером 9 декабря уровень снизился на 15-20 см. Ил и мелкие кристаллы льда забивают рыбозащитные сетки, которые установлены на водозаборном оборудовании.
По словам главного руководителя по водоочистным сооружениям КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Бориса Пенкина, такая ситуация с образованием плотной массы шуги в реке не наблюдалось давно, порядка 20 лет. Ежегодно в начале зимы, при образовании шуги в реке, работники предприятия справлялись своими силами и успешно выходили из этой ситуации.
Шуга может создавать проблемы для водозабора по нескольким причинам:
Во-первых, это засорение водозаборных устройств, так как мелкие кристаллы льда, составляющие шугу, могут забивать рыбозащитные сетки и другие элементы водозаборного оборудования, что снижает его эффективность и может привести к необходимости частой очистке рыбозащитных сеток.
Во-вторых, ситуация может привести к повреждению оборудования - перемещение шуги с течением реки повлечет механические повреждения оборудования водозабора, особенно если кристаллы льда крупные или если шуга образует плотные скопления.
В-третьих, эти факторы скажутся на снижении качества воды - шуга может переносить с собой различные загрязнения в виде ила, что потенциально ухудшает качество воды.
В-четвертых, возникают проблемы в виде препятствия для водопотока - в некоторых случаях шуга может образовывать достаточно плотные скопления, что препятствует нормальному течению воды. А это, в свою очередь сказывается на эффективности работы водозаборных сооружений.
10.12.2023, 09:50 10496
На Экибастузской ТЭЦ произошла авария
Фото: @ete_ekb
Рассказать друзьям
Экибастуз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской теплоэлектроцентрали обнаружили повреждение на золопроводе, сообщили в пресс-службе ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
В воскресенье в 01.10 на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов", - проинформировали в пресс-службе.
В связи с обнаружением проблемы запустили два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве.
Повреждение устранили в 05.30 утра.
В настоящее время на станции в работе находятся 7 котлоагрегатов (№№ 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14), из которых З котла водогрейного цеха временно работают на мазуте", - говорится в сообщении.
Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утвержденного режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг на обратке.
Отмечается, что работы по запуску багерной насосной будут завершены в ближайшие часы, после этого будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графику.
Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Также подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре прошлого года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
23 ноября экибастузским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директора экибастузской теплоэлектроцентрали и директора экибастузских тепловых сетей по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия.
09.12.2023, 14:51 28206
Трагедия на шахте имени Костенко: задержаны 7 человек
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области проводят специальные прокуроры Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы № 48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера. Взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.
На настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля.
Подозреваемые водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.
В Генпрокуратуре добавили, что в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.
Расследование продолжается и находится на особом контроле.
В субботу, 9 декабря, прошло итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области. По результатам работы комиссии определена 100-процентная вина работодателя, установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
09.12.2023, 13:59 29291
100-процентная вина работодателя: объявлены итоги расследования трагедии на шахте имени Костенко
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 9 декабря, прошло итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Комиссия пришла к выводу, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.
Комиссия также выявила нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пылевзрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках.
По результатам работы комиссии определена 100-процентная вина работодателя, установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
09.12.2023, 11:18 31411
Пассажирский поезд № 51 Алматы-2 - Уральск опоздал на шесть часов
Поезд остановили на станции Тобол по технической причине
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский поезд №5 1 Алматы-2 - Уральск ("Тальго") остановили 8 декабря в 20.35 на станции Тобол по технической причине, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
9 декабря поезд был отправлен в 02.13 после устранения неисправности. Ориентировочно опоздание на станцию Уральск составит 6 часов.
Пассажирам организовано бесплатное горячее питание.
Ранее стало известно, что на станции Петропавловск маневровый тепловоз столкнулся с прибывающим грузовым поездом.
Читаемое
10.12.2023, 09:50На Экибастузской ТЭЦ произошла авария 10.12.2023, 12:587771В Атырау произошли нарушения в водоснабжении 10.12.2023, 13:426256В Балхаше более 40 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях 10.12.2023, 13:275331В многоквартирном доме в Алматинской области взорвался котел 10.12.2023, 14:564466В нескольких микрорайонах Актау остановлена подача тепла 03.12.2023, 15:51118736Пропавший в Туркестанской области четырехлетний мальчик найден мертвым 03.12.2023, 13:56118446В Туркестанской области третьи сутки ищут четырехлетнего мальчика 04.12.2023, 14:23115186Самолет не смог приземлиться в Уральске из-за погоды 06.12.2023, 13:15113916В Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей 04.12.2023, 13:39108926Мужчина скончался из-за укола в одной из клиник Караганды 26.11.2023, 17:50314681В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50311141Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41296851Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20279891Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11277876Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?