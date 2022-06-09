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В реке Шу утонул мужчина

08.06.2022, 20:32 6336
В реке Шу утонул мужчина
Фото: ДЧС Жамбылской области
ТАРАЗ. 8 ИЮНЯ - 8 июня в 10.45 в ДЧС Жамбылской области обратился сотрудник отдела полиции Шуского района с просьбой оказать содействие в поиске мужчины 1983 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вещи пропавшего были обнаружены на берегу. Из-за отсутствия специального водно-спасательного отряда в Шуском районе в 11.10 из Тараза от ДЧС Жамбылской области выехали 3 водолаза-спасателя, 1 спасатель с 1 единицей техники, одним плавсредством, сообщает пресс-служба ДЧС региона. 
 
Расстояние между Таразом и Шуским районом составляет более 300 км. В 15.40 спасатели прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.
 

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В Уральске при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек

08.06.2022, 20:48 5861
В Уральске при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек
Фото: портал Мой город
УРАЛЬСК. 8 ИЮНЯ - ДТП произошло 8 июня около 19:00. На улице Жангир хана между остановкой "Магазин "Жазира" и памятником Исатаю и Махамбету столкнулись автобус маршрута № 7 и автомобиль "Лада Калина", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На месте происшествия погиб один человек, предположительно, водитель "Лады", сообщает портал "Мой город". 
 
В автобусе находились пассажиры. Есть ли пострадавшие среди них, пока неизвестно. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также полицейские.
 
Отметим, что в час-пик на автодороге, соединяющей Зачаганск и центр города, образовался огромный затор.
 
Другие подробности выясняются.
 
 

В Актау рабочего насмерть придавило стеной

08.06.2022, 16:34 8526
В Актау рабочего насмерть придавило стеной
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 8 ИЮНЯ - В 23-м микрорайоне Актау рабочего насмерть придавило стеной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Lada.kz, на месте происшествия сотрудники ГКП "КЖСА" на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети у здания антикоррупционной службы в 23-м микрорайоне. В один момент расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков.
 
По информации ДЧС региона, на вызов выехали 17 спасателей. Они извлекли из-под завалов мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи.
 
В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что мужчина погиб в реанимационном отделении.
 
Как известно, погибший - работник ГКП "КЖСА" 1978 года рождения.

 

В Павлодарской области в ДТП погиб 38-летний пассажир

08.06.2022, 12:18 12126
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 8 ИЮНЯ - На трассе Омск - Майкапчагай в Павлодарской области перевернулся автомобиль, погиб 38-летний пассажир, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
7 июня в 06.30 на 12-м километре трассы Омск - Майкапчагай вблизи села Аккулы 21-летний водитель автомашины Nissan Maxima, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, сообщает Polisia.kz.
 

В результате ДТП 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель и 29-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

 
Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
 

В Актау спасатели обнаружили тело утонувшего парня

08.06.2022, 11:29 12741
В Актау спасатели обнаружили тело утонувшего парня
Фото: lada.kz
АКТАУ. 8 ИЮНЯ - В Актау спасатели на глубине шести метров обнаружили тело утонувшего в море 18-летнего парня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня, 8 июня, примерно в 07. 33 спасатели обнаружили тело утонувшего парня 2004 года рождения", - сообщает lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области. 

 
Напомним, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, вчера, 7 июня, утонул в море напротив 15-го микрорайона в Актау, снимая видео для TikTok. 
 

Пострадавшим от паводка в Актобе выплатят 127 млн тенге

08.06.2022, 09:37 13811
Пострадавшим от паводка в Актобе выплатят 127 млн тенге
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 8 ИЮНЯ - В Актобе пострадавшим от паводка выплатят 127 млн тенге. Там завершила работу специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного во время весеннего половодья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, всего в пригороде подтопило 142 дома, один из них был полностью разрушен. Жителей временно разместили в эвакопунктах, а затем в общежитии одного из колледжей. Сейчас там остаются шесть семей, сообщает "Хабар 24". 
 
Компенсацию пострадавшим начнут выплачивать со следующей недели, деньги на эти цели выделят из городского бюджета. Владельцам подтопленных домов возместят только затраты на ремонт жилья. Суммы варьируются от ста тысяч тенге до 4 миллионов. Компенсацию за испорченную технику и мебель выплачивать не будут. 
 

142 дома пострадало, к сожалению, 22 дома не имеют правоустанавливающих документов, соответственно, выплаты не будут производиться с бюджета. Мы им посоветовали быстро сделать документацию по дому. После чего оценочные компании будут иметь возможность по техпаспорту определить и дефектному акту точную сумму. После этого только мы можем из внебюджетных средств им помогать", - сказал аким Актобе Асхат Шахаров.

 

В Актюбинской области водитель утонул вместе с авто

07.06.2022, 21:19 20096
АКТОБЕ. 7 ИЮНЯ - Трагедия произошла утром 6 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летний водитель "ЗАЗ-Шанс", житель поселка Курайли, ехал по степной дороге в Алгинском районе, сообщает портал "Мой город".
 
При повороте он не справился с управлением и авто опрокинулось в реку Карахобда. Вода заполнила салон машины, и водитель погиб.
 
Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

В Петропавловске водители скутера и мотоцикла пострадали в ДТП

07.06.2022, 20:11 20931
В Петропавловске водители скутера и мотоцикла пострадали в ДТП
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОВЛОВСК. 7 ИЮНЯ - В Петропавловске произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Утром 6 июня на улице Набережной 28-летний петропавловец, управляя автомашиной Аudi, при маневре допустил столкновение с мотоциклом. В результате 34-летний водитель и пассажирка Yamaha были доставлены скорой помощью в одно из городских медучреждений, сообщает Polisia.kz
 
Около 19.00 на улице Потанина водитель автомашины Renault Duster допустил столкновение со скутером Alpha. В результате ДТП 15-летний водитель скутера получил травмы. По фактам ДТП собраны материалы об административных правонарушениях и для принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции УП Петропавловска. 
 
С начала года в СКО произошло 4 ДТП с участием двухколесного транспорта.
 

В Актау утонул студент во время съемок видео для TikTok

07.06.2022, 19:47 19061
В Актау утонул студент во время съемок видео для TikTok
Фото: lada.kz
АКТАУ. 7 ИЮНЯ - Трагедия произошла на пирсе в 15-м микрорайоне сегодня во второй половине дня. Водолазная группа спасателей продолжает поиски тела погибшего, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, утонул в море, сообщает "Лада".
 
По сообщению спасателей, группа студентов снимали видео для TikTok, один из них прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул. Поиски тела продолжаются.
 

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