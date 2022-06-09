В реке Шу утонул мужчина

Фото: ДЧС Жамбылской области

ТАРАЗ. 8 ИЮНЯ - 8 июня в 10.45 в ДЧС Жамбылской области обратился сотрудник отдела полиции Шуского района с просьбой оказать содействие в поиске мужчины 1983 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вещи пропавшего были обнаружены на берегу. Из-за отсутствия специального водно-спасательного отряда в Шуском районе в 11.10 из Тараза от ДЧС Жамбылской области выехали 3 водолаза-спасателя, 1 спасатель с 1 единицей техники, одним плавсредством, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Расстояние между Таразом и Шуским районом составляет более 300 км. В 15.40 спасатели прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.