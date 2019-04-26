В селе Алматинской области 13-летний школьник получил на уроке серьезную травму глаза

Талдыкорган. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области 13-летний школьник во время урока получил тяжелую травму. Ручка, брошенная одноклассницей, угодила ему прямо в глаз. Но вместо того чтобы вызвать скорую, медсестра обработала рану подручными средствами и ребенка отправили домой, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в средней школе поселка Береке. Во время перемены дети играли в классе. Случайно брошенная одноклассницей ручка острием попала прямо в глаз ученику 7-го класса. Мальчик тут же побежал в школьный медпункт. Но вместо того чтобы вызвать неотложку, медработник промыла ребенку рану и отправила его обратно в класс, сообщил Первый канал "Евразия"

Когда он вернулся, я сама посмотрела рану и мне показалось, что травма несерьезная. Я дала ему стерильную вату, чтобы он приложил ее к ране, и попросила другого ученика сопроводить его домой. Теперь я понимаю, что мы упустили время. Нужно было сразу вызвать скорую помощь", - говорит учитель средней школы поселка Береке Алима Сеильбаева.

Мать пострадавшего мальчика работает допоздна. О случившемся она узнала в половине одиннадцатого ночи и сразу позвонила учительнице.

Левый глаз моего сына к тому времени сильно покраснел и опух. Я тут же позвонила учительнице. Она сказала, обработайте ему глаз и покажите врачу. На следующий день мы отправились в Каскелен в районную больницу. Оттуда нас отправили в Алматы", - рассказала мама мальчика Наталья Машадилова.

В Центральную детскую больницу мальчика доставили лишь спустя сутки после инцидента. Врачи тут же провели сложную операцию, но удастся ли спасти глаз мальчику, пока неизвестно. Врачи говорят, что упущено драгоценное время, отмечает телеканал.

При проникающих ранениях глаз чем быстрее пациент обращается в клинику, тем лучше. То есть идет загрязнение, глубина поражения учитывается, инфицирование. Получается, идет повреждение целостности радужной оболочки. В реабилитационном периоде могут появиться сложности в виде инфицирования поврежденной раны. Не потому что мы плохо прооперировали, а потому что позднее обращение", - пояснил заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи Динмухамед Рузуддинов.

Ребенка уже перевели из реанимации в общее отделение. Но врачи опасаются давать какие-либо прогнозы. Таким образом, из-за нерасторопности сельских медиков и учителей ребенок может остаться инвалидом по зрению.

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