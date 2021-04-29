В селе Доскей Карагандинской области объявили ЧС техногенного характера

КАРАГАНДА. 28 АПРЕЛЯ - В селе Доскей Карагандинской области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 6 километрах от населенного пункта горит мусорный полигон. Как пояснили в местном акимате, это повторное возгорание. В начале месяца полигон горел больше недели. По данным ДЧС, площадь горения составила 1200 квадратных метров, высота мусора достигала 3 метров. Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов. 25 апреля полигон загорелся вновь и до сих пор тлеет, сообщает "Хабар 24".
По факту происшествия ведется следствие. Правоохранители не исключают версию поджога.
В данный момент ситуация стабильная, угрозы жизни людей и окружающей среде нет. Угрозы распространения нет", - сказал аким села Доскей Ерболат Токмырза.
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