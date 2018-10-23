В Шымкенте расследуют факт избиения ребенка матерью

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В Шымкенте расследуют факт избиения ребенка матерью23.10.2018
Происшествия  21:09

Шымкент. 23 октября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Шымкента прокомментировали инцидент с избиением ребенка, произошедший в городском Центре занятости, передает Kazakhstan Today.

"По факту опубликованного видео в социальной сети в Инстаграм о возможном применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в пресс-службе департамента.

Речь идет о видеозаписи, на которой женщина бросила своего ребенка в туалете на пол. Она грубо и нецензурно выражалась в адрес тех людей, которые пытались ее остановить. В комментариях пользователя, говорится, что "это было сегодня в туалете Центра занятости в Шымкенте. Женщина грубила тем, кто заступился за ребенка, которого она избивала ногами", пишет портал "Отырар".
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