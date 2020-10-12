В Шымкенте бывший сожитель жестоко избил женщину молотком

Шымкент. 9 октября. Kazakhstan Today - Вопиющий случай произошел в Шымкенте: сожитель молотком избил молодую женщину, передает Kazakhstan Today.

Об инциденте сообщили в общественном фонде #НеМолчиKZ

8 октября 2020 года бывший сожитель в три часа дня пришел к ней домой в нетрезвом состоянии. В этот момент дети сидели с няней дома, а она вышла в аптеку. Умид зашёл к ней домой, увидел, что ее нет, развернулся и ушел. Как оказалось, он спрятался у нее во дворе. Тут же няня позвонила Кате и сказала, что приходил Умид и он в нетрезвом состоянии! Катя, зная, что он может причинить ей вред, позвонила подруге и попросила ее пойти с ней домой. Они зашли во двор, но никого не увидели. Катя пошла в туалет, а подруга зашла в дом к детям, чтобы отпустить няню домой", - рассказали в фонде.

Вскоре подруга услышала на улице крики Кати. Как оказалось, бывший сожитель из-за угла напал на нее и начал избивать молотком. Девушка вызвала полицию. Узнав об этом, бывший сожитель сбежал.

По словам потерпевшей, она не живет с нападавшим полтора года. За это время он нападал на нее неоднократно. Екатерина писала заявления об этом пять раз, но участковый бездействовал.

Он всегда говорил, что не может его найти. У него даже нет гражданства РК. Нет ни единого документа", - сказала девушка.

По словам подруги, ранее экс-сожитель также забрался в дом к Екатерине, разбил окна, двери, напал на нее с кочергой, раздробил руку, после чего она долго лечилась, но участковый так и не довел дело до суда.

Необходимо привлечь к ответственности этого участкового. Из-за его халатности женщина пострадала уже не первый раз", - отмечается в сообщении.

Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.

8 октября текущего года в управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения постоянно избивает ее и наносит телесные повреждения. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП.

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