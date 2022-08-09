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В Шымкенте девочка утонула в реке Бадам

08.08.2022, 10:19 22781
В Шымкенте девочка утонула в реке Бадам
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 8 АВГУСТА - В Шымкенте, в жилом массиве Карабастау, девочка утонула в реке Бадам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным данным, девочке было всего 11 лет. Спасатели сообщают, что утонувшая сорвалась с трубы, упала в воду и не смогла выплыть. Плавать она не умела, сообщает Otyrar.kz.
 
На место происшествия прибыли спасатели. Тело ребенка искали под водой несколько часов. В результате водолазам удалось обнаружить утонувшую и передать тело родным.
 

На место происшествия привлечены 10 сотрудников и 4 единицы техники департамента по ЧС Шымкента", - сообщили в ДЧС Шымкента.

 

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В ЗКО девочка играла со спичками и подожгла себя

08.08.2022, 20:23 10391
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - Инцидент произошел 8 августа в Теректинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Девочка 2015 года рождения играла со спичками во дворе частного дома. Из-за неаккуратного обращения с огнем на ней загорелась одежда, сообщает портал "Мой город".
 
В результате инцидент ребенок получил термический ожог 2-3а степени. Девочка госпитализирована в городскую многопрофильную детскую больницу.
 

В Кордае нарушители ПДД стреляли в воздух

08.08.2022, 17:52 13611
В Кордае нарушители ПДД стреляли в воздух
Фото: Кадр из видео
ТАРАЗ. 8 АВГУСТА - 7 августа сотрудники Кордайского районного отдела полиции Жамбылской области доставили в отдел полиции водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения в селе Кордай и стреляли в воздух, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всем им назначено административное наказание, их автомобили водворены на штрафстоянку, сообщает Polisia.kz
 
В частности, водитель Lexus 570, 23-летний житель села Кордай, привлечен к административной ответственности по статье 596, часть 3, КоАП РК "Выезд на сторону проезжей части дороги", статье 590, часть 2, "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков", статье 590, часть 10, КоАП РК "Шторки на передних окнах машины". 
 
За выстрелы в воздух с переднего сиденья этого авто 21-летний житель села Кордай привлечен к ответственности по статье 436, часть 1, КоАП РК "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" с конфискацией зарегистрированного охотничьего ружья.
 
В отношении водителя Toyota Land Cruiser, также совершившего выстрелы, были составлены административные протоколы по статье 436, часть 1, КоАП РК "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" и статье 484, часть 1, КоАП РК "Нарушение порядка перевозки гражданского оружия гражданами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия". Кроме того, за езду без госномеров составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК, статье 230, часть 2, "Нарушение законодательства об обязательном страховании", статье 590, часть 9, КоАП РК "Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр". Охотничье ружье изъято. 
 
За выезд на сторону проезжей части в отношении 22-летнего водителя Меrcedes-benz S55, устроившего дрифт-шоу, заполнены административные протоколы по статье 596, часть 3, КоАП РК "Выезд на сторону проезжей части", статье 230, часть 2, КоАП РК "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании", статье 630, часть 1, "Повреждение дорог". 
 
Все материалы дела будут направлены в районный суд. Полицейские проводят мероприятия по выявлению и задержанию других автовладельцев, принимавших участие в свадебном кортеже.

 

Гражданка Узбекистана погибла в результате ДТП в Актюбинской области

08.08.2022, 16:11 15856
Гражданка Узбекистана погибла в результате ДТП в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 8 АВГУСТА - В Актюбинской области в результате дорожной аварии погибла гражданка Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 августа примерно в 6 часов утра 42-летний водитель автомашины Lada Largus на 284-м километре автодороги Актобе - Астрахань выехал на участок автодороги, на которой производятся дорожные работы, и допустил наезд на насыпь, в результате чего допустил опрокидывание", - сообщает Polisia.kz


В результате ДТП две пассажирки - гражданки Республики Узбекистан были госпитализированы в центральную больницу Байганинского района. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась в больнице. 

Ранее сообщалось, что в Алматинской области на автодороге Алматы - Кокпек - Коктал произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек. 
 

Нур-Султан затопило после сильного ливня

08.08.2022, 15:37 17071
Нур-Султан затопило после сильного ливня
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В столице после прошедшего сильного ливня затопило здания и улицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, в столице затопило улицу Иманова. На опубликованном видео видно, что перекресток по щиколотку затоплен водой, перейти улицу практически невозможно. 

 
Также в столице затопило отель Hilton возле ЭКСПО. По данным Telegram-паблика Astanovka98, из него эвакуируют людей. 

 
В этом же районе от потопа пострадал Astana IT University. Вода в учебном заведении льется на пол потоком прямо с потолка. 


Сильно затопило также улицы Сейфуллина и Кенесары хана. 


В департаменте по чрезвычайным ситуациям города между тем сообщили, что завтра днем, по данным РГП "Казгидромет", в столице вновь ожидаются сильный дождь с грозой и градом и ветер. 
 

В Костанайской области поиски 5-летней девочки ведутся с помощью вертолета

08.08.2022, 13:51 19656
В Костанайской области поиски 5-летней девочки ведутся с помощью вертолета
Фото: facebook/Ерлан Омарбеков
КОСТАНАЙ. 8 АВГУСТА - В Костанайской области поиски 5-летней девочки из поселка Жамбыл ведутся с помощью вертолета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С момента поступления сообщения о пропаже 5-летней девочки из поселка Жамбыл лично возглавил организацию поисковых мероприятий. В настоящее время ее розыск ведется с помощью вертолета. Прямо в это время совершаем облет территории с мамой девочки", - написал на своей странице в Сети начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков. 

 
Он также сообщил, что будет информировать о ходе поисковых мероприятий. 


Напомним, в Костанайской области вчера пропала 5-летняя девочка. 
 

В Алматинской области в результате ДТП погибли 5 человек

08.08.2022, 11:37 21701
В Алматинской области в результате ДТП погибли 5 человек
Фото: telegram/Областной.kz
КОНАЕВ. 8 АВГУСТА - В Алматинской области на автодороге Алматы - Кокпек - Коктал произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Алматинской области, авария произошла 6 августа около 20.40. 
 

22-летний водитель автомашины "Ауди", следуя по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал в восточном направлении, на 181-м километре, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с транспортным средством "Рено", - сообщили в департаменте. 

 
В результате ДТП от полученных травм скончались 5 человек. Трое несовершеннолетних с различными травмами были госпитализированы в больницу села Шелек. 
 

По данному факту в Енбекшиказахском РУП зарегистрировано уголовное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены все необходимые экспертизы", - добавили в полиции. 


Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 

В Костанайской области пропала 5-летняя девочка

07.08.2022, 17:57 31771
КОСТАНАЙ. 7 АВГУСТА - В Костанайской области в поселке Джамбул пропала 5-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ребенок был под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры", - информирует alau.kz

 
Сообщается, что личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления местонахождения ребенка. 
 

Пожар произошел в столичном ЖК "Арыстан"

07.08.2022, 10:12 31211
Пожар произошел в столичном ЖК "Арыстан"
Фото: instagram/nursultan_tjd
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - В Нур-Султане 6 августа в жилом комплексе "Арыстан" на улице Толебаева произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе тушения установлено, что в складском помещении горели строительные материалы и пластиковые изделия на площади 25 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС города Нур-Султана. 

 
Пожар локализован в 20.21 и ликвидирован в 20.32. Жертв и пострадавших нет.
 

В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники", - добавили в ДЧС.


 

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