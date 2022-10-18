В Шымкенте на стройке погиб молодой рабочий

Шымкент. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте при выполнении строительно-монтажных работ на 22-летнего парня упал деревянный брус. Рабочий скончался на месте.
Инцидент, повлекший гибель рабочего, произошел 16 октября около 5-6 часов вечера на строительной площадке в микрорайоне Туран-2.
По информации издания "Отырар" деревянный брус упал на парня с высоты на территории строящегося здания. Рабочий 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте.
Родные погибшего рабочего требуют справедливого расследования. Родственники заявили о несоблюдении правил техники безопасности на стройке 12-этажного дома в микрорайоне Туран-2", - информирует издание.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее, 14 октября, бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау.