Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау

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Талдыкорган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские и экологи задержали два грузовика и экскаватор на берегу реки Каратал.

Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", - цитирует старшего инспектора ДП Жетысуской области Баглана Рымжанова региональное издание "Лада" .

Отмечается, что на нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом.

Природоохранная полиция продолжает рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды.

На автодорогах региона осуществляется проверка грузовых транспортных средств.