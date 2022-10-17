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Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау

16.10.2022, 13:35 13731
Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау
Мангистау. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на железнодорожном перегоне произошел несчастный случай - бетонная опора насмерть придавила рабочего.
 
По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий, сообщает Lada.kz.
 
Отмечается, что по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
 

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Охотник погиб из-за пожара в Карагандинской области

17.10.2022, 15:10 621
Караганда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области во время степного пожара погиб охотник, еще один мужчина получил ожоги и госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 

16 октября в результате пожара получил ожоги и госпитализирован в больницу Каркаралинска житель Караганды 1969 года рождения, который вместе с двумя мужчинами находился на охоте. Утром 17 октября на месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

 
Как рассказали в департаменте, в 8 км восточнее села Коянды на открытой территории загорелся сухостой на площади около 150 гектаров. Причиной пожара стал раскаленный коллектор автомобиля, в котором приехали охотники. Им не удалось справиться с огнем самостоятельно, а затем они потеряли друг друга из виду.
 

Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы

17.10.2022, 12:45 2076
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
 
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
 
 
По информации ДЧС Алматинской области, около 10.00 на пульт дежурной части поступило сообщение о загорании вблизи дачного поселка Коклайсай Райымбекского сельского округа.
 
На место направлены 12 сотрудников и три единицы спецтехники ДЧС, 20 работников и четыре единицы спецтехники Иле-Алатауского национального природного парка.
 

В 10.39 было установлено, что произошло загорание травы на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 

В Шымкенте на стройке погиб молодой рабочий

17.10.2022, 10:28 3561
Шымкент. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте при выполнении строительно-монтажных работ на 22-летнего парня упал деревянный брус. Рабочий скончался на месте.
 
Инцидент, повлекший гибель рабочего, произошел 16 октября около 5-6 часов вечера на строительной площадке в микрорайоне Туран-2.
 
По информации издания "Отырар" деревянный брус упал на парня с высоты на территории строящегося здания. Рабочий 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте.

 

Родные погибшего рабочего требуют справедливого расследования. Родственники заявили о несоблюдении правил техники безопасности на стройке 12-этажного дома в микрорайоне Туран-2", - информирует издание.

 
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 14 октября, бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау.
 

В ЗКО подросток получил огнестрельное ранение

16.10.2022, 20:00 10016
В ЗКО подросток получил огнестрельное ранение
Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ханордасы Бокейординского района Западно-Казахстанской области 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение в живот, сообщили в областном управлении здравоохранения.
 

Общее состояние стабильно тяжелое. Санитарной авиацией мальчик транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Наблюдается улучшение", - информирует региональное издание "Мой город".

 
Отмечается, что у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.
 
В департаменте полиции данный инцидент пока не прокомментировали.
 

В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия

16.10.2022, 17:57 11001
В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские и экологи задержали два грузовика и экскаватор на берегу реки Каратал.
 

Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", - цитирует старшего инспектора ДП Жетысуской области Баглана Рымжанова региональное издание "Лада".

 
Отмечается, что на нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом.
 
Природоохранная полиция продолжает рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды.
 
На автодорогах региона осуществляется проверка грузовых транспортных средств.
 

Два школьника попали в больницу с резаными ранами в Павлодаре

15.10.2022, 13:49 21661
Два школьника попали в больницу с резаными ранами в Павлодаре
Павлодар. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два школьника получили ножевые ранения в результате потасовки в одной из школ Павлодара, сообщает Polisia.kz.

14 октября в 17.26 в полицию города Павлодара поступило сообщение по факту конфликта между учащимися в школе, расположенной на улице Ткачева. Сотрудниками полиции установлено, что в 16.35 во время перемены на лестничной площадке произошел конфликт между двумя учащимися 7-го и 8-го классов (2008 и 2009 годов рождения). Один из несовершеннолетних нанес второму телесные повреждения канцелярским ножом в область щеки и затылка, а также поранил себе пальцы правой кисти", - сообщила старший инспектор управления местной полицейской службы Арай Тулемисова.

Несовершеннолетние доставлены в больницу, где после осмотра оба отпущены домой. Родители потерпевшего от заявления отказались.
В отношении родителей подростка, нанесшего телесные повреждения, возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Им грозит штраф в размере 10 МРП (30 тысяч 630 тенге).
 

Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек

15.10.2022, 10:52 24021
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
Фото: 1news.az
Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
 
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
 

Спасатели, работавшие всю ночь, пытались вывести на поверхность десятки других людей, оказавшихся в ловушке. Предварительная оценка показала, что взрыв произошел из-за утечки газа", - сообщает агентство.

 
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.
 
По словам министра, большинству рабочих удалось эвакуироваться после взрыва, но десятки человек оказались в ловушке. По словам Сойлу, некоторые из 49 человек, оставшихся в шахте, были подняты на поверхность.
 
 

В Костанайской области расследуют гибель шестилетних братьев

14.10.2022, 16:02 31551
В Костанайской области расследуют гибель шестилетних братьев
Рудный. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Костанайской области. Причина смерти выясняется.
 
По информации пресс-секретаря областного управления здравоохранения Костанайской области Ксении Жилкибаевой, двое братьев поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов, сообщает Alau.kz.
 

При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки. Мертвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей", - сообщила Ксения Жилкибаева.

 

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