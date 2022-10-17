Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау

Мангистау. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на железнодорожном перегоне произошел несчастный случай - бетонная опора насмерть придавила рабочего.
По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий, сообщает Lada.kz.
Отмечается, что по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.