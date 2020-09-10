Система Orphus

В Шымкенте полицейские нашли ушедшего из дома ребенка

09.09.2020, 21:12 3619
Шымкент. 9 сентября. Kazakhstan Today - 6 сентября в управление полиции Абайского района департамента полиции Шымкента с заявлением обратился житель города, передает Kazakhstan Today. 
 
Как информирует Polisia.kz, мужчина сообщил, что мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. 
 
По данному сообщению следственно-оперативная группа провела розыскные мероприятия. В течение получас, сотрудники полиции нашли ребенка и передали его семье. 
 
2 сентября в Алматы нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Его искали более 250 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая