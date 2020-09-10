В Шымкенте полицейские нашли ушедшего из дома ребенка

Шымкент. 9 сентября. Kazakhstan Today - 6 сентября в управление полиции Абайского района департамента полиции Шымкента с заявлением обратился житель города, передает Kazakhstan Today.

Как информирует Polisia.kz , мужчина сообщил, что мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.

По данному сообщению следственно-оперативная группа провела розыскные мероприятия. В течение получас, сотрудники полиции нашли ребенка и передали его семье.

2 сентября в Алматы нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Его искали более 250 человек.

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