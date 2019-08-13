Система Orphus

В Шымкенте пятилетний ребенок пропал из дома, когда родители спали

12.08.2019, 16:49 21898
В Шымкенте пятилетний ребенок пропал из дома, когда родители спали
Шымкент. 12 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте родители, проснувшись утром, не обнаружили дома пятилетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.
 
Ребенок пропал 10 августа из дома в населенном пункте Игилик Абайского района. 
 

Супруги, воспитывающие шестерых детей, проснувшись утром, обнаружили, что их 5-летний ребенок пропал. Они бросились на поиски сына, но все усилия были безрезультатны. Примерно в 15.00 родители сообщили о случившемся в полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента. 

 
По информации ведомства, сотрудники Абайского РУП провели обход близлежащих территорий, опрос очевидцев и другие оперативные мероприятия. Ребенка обнаружили спустя более четырех часов на одной из улиц Игилика и вернули его родителям. Также с супружеской парой проведена профилактическая беседа.
 
Ранее в Туркестанской области полицейские разыскали пропавшего 4-летнего ребенка.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая