В Шымкенте пятилетний ребенок пропал из дома, когда родители спали

Шымкент. 12 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте родители, проснувшись утром, не обнаружили дома пятилетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Ребенок пропал 10 августа из дома в населенном пункте Игилик Абайского района.

Супруги, воспитывающие шестерых детей, проснувшись утром, обнаружили, что их 5-летний ребенок пропал. Они бросились на поиски сына, но все усилия были безрезультатны. Примерно в 15.00 родители сообщили о случившемся в полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

По информации ведомства, сотрудники Абайского РУП провели обход близлежащих территорий, опрос очевидцев и другие оперативные мероприятия. Ребенка обнаружили спустя более четырех часов на одной из улиц Игилика и вернули его родителям. Также с супружеской парой проведена профилактическая беседа.

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