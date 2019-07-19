Туркестан. 18 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские разыскали пропавшего 4-летнего ребенка, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в департаменте полиции области, в Ордабасинский РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что пропал ее 4-летний сын. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и опросили возможных очевидцев. В результате принятых оперативных мер сотрудники Ордабасинского РОП нашли пропавшего мальчика на одной из улиц поселка.





Как стало известно позднее, ребенок вышел погулять во двор. Отец на работе, а мать ребенка, занимаясь домашним хозяйством, на некоторое время упустила малыша из внимания. Таким образом, игравший вместе с другими детьми 4-летний мальчик заблудился на улице. Пришедшие на помощь стражи порядка нашли ребенка живым и здоровым и доставили его домой.





"Я вышла позвать сына поесть, зная, что он играет вместе с соседскими детьми, не беспокоилась. Думая, что позову его, когда будет готова еда, увлеклась домашними хлопотами. Несколько часов спустя вышла на улицу, однако сына не было видно. Не зная, что делать, позвонила мужу. Он сразу пришел с работы, и мы начали поиски. К концу дня мы стали сильно беспокоиться за судьбу малыша. Посоветовавшись с мужем, обратились к полицейским и попросили помощи. Хотя сыну 4 года, он плохо говорит, не каждый сразу его поймет. Кроме того, он не знал домашнего адреса", - рассказала мать ребенка.

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