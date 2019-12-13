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В Шымкенте расследуют гибель пятиклассницы

12.12.2019, 10:49 12934
Шымкент. 12 декабря. Kazakhstan Today - Шымкент потрясла смерть пятиклассницы. Причина пока остается загадкой. Известно, что накануне ей стало плохо дома. У девочки были сильные головные боли и рвота. Родные сразу не стали вызывать медиков, посчитав, что у подростка обычное отравление, передает Kazakhstan Today. 
 
Пятиклассница Майя Андреева скончалась 10 декабря в собственной квартире. В этот день дома рядом с ней находилась мать. Близкие люди рассказывают, что Майя жаловалась на головную боль. Ее несколько раз рвало. Скорую вызывать не стали, сообщил телеканал "Астана". 
 

Думали обычное отравление у нее. Ребенок 2 раза вырвал, уснул и не проснулся. Когда мы ее подошли звать кушать, она уже была мертва", - говорит близкий друг семьи Надежда Рузметова.

 
Только после этого родственники вызвали скорую. Но медики лишь констатировали смерть. Известно, что Майя болела еще с прошлой недели. Близкие думали, что у нее простуда. 
 
Как отметил брат покойной девочки, эксперты после вскрытия заявили родным, что причиной смерти подростка мог стать менингит. 
 

Менингит не долечили. Не уследили в школе, тут не уследили. Вина взрослых. Мне сейчас сказали: "Она ходила в школу, ее рвало". Почему преподаватели не заметили вот этого? Почему взрослые люди, образованные, которые учат детей, они этого не заметили. Также мать тоже виновата. Я не спорю. Почему она не уследила за своим ребенком?!" - прокомментировал брат.

 
Школа, где училась Майя, находится недалеко от дома. Директор учебного заведения в телефонном разговоре рассказала: 9 декабря девочка пожаловалась классному руководителю лишь на сильную головную боль. Но было это в тот момент, когда педагог провожала Майю домой.
 

На следующий день, 10 декабря, то есть вчера, девочка в школу не пришла. Бабушка мне сказала, что девочка недомогала с субботы. То есть в субботу ей было плохо. Они в субботу не обучаются. Поэтому в субботу, воскресенье девочка тоже … вся семья, простывшая и они думали, что это простуда", - сказала директор школы-лицея №41 Шымкента Айна Сарымсакова.

 
Девочка была из многодетной семьи. Отец погиб. Мать воспитывала семерых детей одна. В школе Майя училась хорошо. Учителя говорят, что она была активной ученицей. После того как ее не стало, весь лицей решил оказать семье помощь в организации похорон. 
 
Между тем эксперты предоставили родственникам справку с предположительной причиной смерти пятиклассницы. По предварительным данным, у девочки оторвался тромб, в результате чего произошло кровоизлияние в мозг. Но точные результаты, как заявили телеканалу в полиции, станут известны в течение месяца. По данному инциденту сейчас идет расследование и назначен ряд экспертиз.
 
Напомним, в Актобе разбираются в причинах гибели пятилетней девочки. По информации телеканала КТК, почти сутки ребенка возили на скорой то в одно, то в другое учреждение, но ни один врач не смог поставить диагноз. 
 

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