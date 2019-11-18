Пятилетняя девочка за сутки побывала в трех приемных отделениях больниц Актобе и умерла в реанимации

Актобе. 17 ноября. Kazakhstan Today - В причинах гибели пятилетней девочки разбираются в Актобе. Маленькую пациентку осматривали в трёх больницах, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , почти сутки ребенка возили на скорой то в одно, то в другое учреждение, но ни один врач не смог поставить диагноз. Причину смерти узнали лишь после вскрытия.

"У пятилетней Инкар поднялась температура. В поликлинике сказали, что это ОРВИ, и назначили лечение. Однако на следующее утро девочке стало хуже, она даже не могла встать. На скорой ее увезли в детскую областную больницу. Оттуда с подозрением на менингит отправили в инфекционную. Но и там помочь не смогли. Лишь предположили, что это пневмония, и увезли ребенка в больницу скорой медпомощи. После анализов девочку не приняли, снова отправив в инфекционную. На этот раз ребенка все-таки госпитализировали. В реанимации она провела одну ночь", - говорится в сюжете.

Родители в растерянности. У них в голове не укладывается, как столько врачей из разных клиник не смогли правильно среагировать и вместо срочного лечения лишь отказывались от ребенка. Определить, от чего скончалась малышка, смогли только после вскрытия.

Причиной смерти стала вирусная инфекция генерализованная, которая поразила как головной мозг, так и дыхательные пути. И осложнением поражения головного мозга вирусом стал отёк мозга и вклинение, что стало непосредственной причиной смерти", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.

В местном управлении здравоохранения признали, что была допущена организационно-методическая ошибка. Ведь ребенок был в трех приемных отделениях, что недопустимо. Специальная комиссия сейчас проверяет, были ли допущены ошибки в лечении. Ее выводы, возможно, станут поводом для обращения в прокуратуру.

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