Система Orphus

В Шымкенте водитель уехал с места ДТП вместе с полицейским на капоте

23.01.2020, 16:49 6265
В Шымкенте водитель уехал с места ДТП вместе с полицейским на капоте
Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте полицейские прибыли на место столкновения двух машин и заподозрили одного из водителей в употреблении наркотиков. Мужчина попытался скрыться с места аварии и увез полицейского на капоте своего автомобиля, передает Kazakhstan Today.
 
На пересечении улиц Рыскулова и Дулати в Шымкенте 31-летний водитель Mitsubishi Galant, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с Audi-80, сообщает портал Polisia.kz.
 
Сотрудники полка патрульной полиции попросили участников ДТП предъявить документы, однако водитель автомашины Mitsubishi Galant отказался их предъявлять и попытался скрыться. Полицейский встал у капота машины нарушителя, но мужчину это не остановило. Он сбил полицейского с ног и провез на капоте около трех километров. 

 

В итоге правонарушитель был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. Сотрудник полиции телесных повреждений не получил. В отношении нарушителя начато досудебное расследование по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Также составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб", - сообщили в полиции.

 
Задержанный водворен в ИВС ДП Шымкента, а его машина - на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана совершивший ДТП мужчина протащил на капоте полицейского, который пытался остановить его.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая