В Шымкенте водитель уехал с места ДТП вместе с полицейским на капоте

Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте полицейские прибыли на место столкновения двух машин и заподозрили одного из водителей в употреблении наркотиков. Мужчина попытался скрыться с места аварии и увез полицейского на капоте своего автомобиля, передает Kazakhstan Today.

На пересечении улиц Рыскулова и Дулати в Шымкенте 31-летний водитель Mitsubishi Galant, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с Audi-80, сообщает портал Polisia.kz

Сотрудники полка патрульной полиции попросили участников ДТП предъявить документы, однако водитель автомашины Mitsubishi Galant отказался их предъявлять и попытался скрыться. Полицейский встал у капота машины нарушителя, но мужчину это не остановило. Он сбил полицейского с ног и провез на капоте около трех километров.





В итоге правонарушитель был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. Сотрудник полиции телесных повреждений не получил. В отношении нарушителя начато досудебное расследование по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Также составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб", - сообщили в полиции.

Задержанный водворен в ИВС ДП Шымкента, а его машина - на штрафстоянку.





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