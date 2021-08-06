В СКО в Ишиме утонул школьник

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - Около 16.00 5 августа в 20-м микрорайоне Петропавловска утонул ребенок. Мальчик пошел на реку без сопровождения взрослых, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ребенок 2009 года рождения находился вблизи водоема без сопровождения взрослых. К сожалению, мальчика не удалось спасти. Тело извлечено сотрудниками оперативно-спасательной отряда ДЧС СКО. Обстоятельства гибели выясняются, сообщает Петропавловск.news

В Северо-Казахстанской области с начала года утонули 19 человек, из них пятеро - дети. В 2020 году было 9 таких случаев, из которых 1 - ребенок.

В первых числах августа в Усть-Каменогорске, на реке Ульбе, утонул парень 2003 года рождения. 3 августа в Павлодаре, пытаясь спасти девочку, утонул мужчина 1962 года рождения. Три человека утонули в минувшие выходные на водоёмах Восточно-Казахстанской области. 30 июля в ЗКО мужчина утонул во время рыбалки.

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