В столице запретили работу 11 надувных батутов

По информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в результате проведенной работы с администрацией парков Столичный, "Жетісу", "Жеруйык" и Студенческий с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
В настоящее время акимат столицы не выдает разрешения на установку развлекательных аттракционов и объектов на территории торгово-развлекательных и торговых центров города. Предприниматели размещают батуты на территориях ТРЦ и торговых центров и других частных объектов на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами. При этом уставом юридического лица, в частности владельца торгового центра, должна быть предусмотрена сдача в аренду прилегающей территории", - отметили в акимате.
Администрацией парков, согласно условиям договора аренды, при увеличении ветра более 10 метров в секунду должны приниматься меры по приостановлению эксплуатации аттракционов до улучшения погодных условий.
Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработан проект Правил безопасной эксплуатации аттракционов, в которых предусмотрен механизм эксплуатации аттракционов", - заявили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.
Как сообщалось ранее, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами. Задержан житель Караганды, установивший этот батут.
Напомним, 4 мая прошлого года возле одного из торговых центров Астаны сильный ветер сорвал батут. В результате ЧП пятеро детей оказались в реанимации.
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