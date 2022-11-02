В Таразе погиб сотрудник КНБ

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Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе при странных обстоятельствах погиб сотрудник КНБ. Мужчина оказался зажат между легковой машиной и грузовым поездом.

По данным телеканала КТК , происшествие случилось днем около одной из городских школ.

По словам очевидцев, автомобиль стоял возле железнодорожных путей. 41-летний мужчина сидел на пассажирском сиденье. В какой-то момент поезд поехал и, судя по всему, задел и вывернул двери машины наружу. Сотрудник КНБ скончался на месте.

В полиции случай назвали несчастным и обстоятельства гибели предпочли не раскрывать.



