В Туркестане девушка пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста

ТУРКЕСТАН. 20 ИЮЛЯ - На пульт 102 дежурной части управления полиции Туркестана поступил звонок от местной жительницы. Горожанка сообщила, что ее 22-летняя сестра хочет прыгнуть с моста, расположенного на Кызылординской трассе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские оперативно выехали на место происшествия для оказания помощи. Находившийся в тот день на службе оперуполномоченный Ерсултан Куаныш первым заметил на мосту молодую женщину, которая пыталась забраться на парапет и совершить суицид, сообщает otyrar.kz

Полицейский осторожно приблизился к горожанке и принял меры к спасению. Он быстро подбежал и крепко схватил женщину, уже свесившую ногу с моста.

Несостоявшаяся самоубийца пыталась вырваться из рук, но оперуполномоченный отвел ее на безопасное расстояние.

Как выяснилось, пытавшаяся покончить с жизнью жительница областного центра недавно вышла замуж. Она решила совершить самоубийство из-за семейных ссор.

Напомним, 16 июля мужчина совершил суицид, спрыгнув с Центрального моста Атырау в Урал. В конце июня жительница Усть-Каменогорска совершила попытку суицида, бросившись под проезжающий мимо автобус.

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