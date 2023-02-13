В Турции арестовали восемь человек из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях

Все они арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа

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Анкара. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, сообщает " - Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, сообщает " АиФ ".





В Шанлыурфе были арестованы восемь подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн.





Ранее сообщалось о задержании при попытке бегства из страны Хусейна Ялчина Кошкуна, главного архитектора рухнувшего при землетрясении жилого комплекса в Хатае.





В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.





Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.





Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.





По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.



