В Урале утонули отец и сын

АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Сообщение о том, что в реке Урал тонут мужчина и ребенок, поступило от дежурного полицейского в 16.08, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 16.16 спасатели начали поиски 27-летнего отца и 9-летнего сына, сообщает портал "Мой город".
В 16.35 из воды извлекли тело мужчины, в 18.44 - тело мальчика.
Они утонули во время купания в необорудованном месте.
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В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар
26.08.2022, 11:42 596
ТУРКЕСТАН. 26 АВГУСТА - На рынке "Кулпаршын" в городе Жетысае произошел пожар, охвативший площадь 900 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы акима Туркестанской области, 26 августа 03.00 на территории рынка "Кулпаршын", произошло возгорание в отдельно-стоящем одноэтажном здании, площадью 500 квадратных метров и территорий, расположенных под навесом, площадью 400 квадратных метров. При этом уточняется, что общая площадь рынка - 2500 квадратных метров.
Пожар локализован в 05.20 и ликвидирован в 07.35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается.
Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.
По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара во главе заместителем акима области Сакеном Калкамановым.
Перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба.
В Павлодарской области произошел крупный пожар в крестьянском хозяйстве.
В Уральске солдат попал в психдиспансер через 10 дней после присяги
25.08.2022, 19:39 10361
УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - 20-летний рядовой Арманбек Кайрош был призван в ряды казахстанской армии в июне 2022 года из Актюбинской области. Местом службы определили воинскую часть 5517 в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней новобранец оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родные Арманбека узнали об этом случайно, сообщает портала "Мой город".
По словам командира воинской части 5517 Сагындыка Алхайдарова, 9 августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. Юноша хотел с собой что-то сделать и вслух говорил об этом. Командир привел его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на теле новобранца нет.
9 августа на построении военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом. Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Врач-психиатр принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз "расстройство адаптации". Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр. Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и не дай бог что-то с собой сделает", - объяснил заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов.
Он добавил, что диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.
Ранее срочник из Атырау повесился на службе в Жамбылской области.
17 августа во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы.
Рабочий погиб на Тенгизе
25.08.2022, 14:10 13451
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Вчера, 24 августа, на Тенгизе погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Мой город", тело мужчины нашли вблизи строительной площадки вахтового поселка Оркен. Он является работником субподрядной организации "Казтурборемонт".
В пресс-службе "Тенгизшевройл" заявили, что компанию уведомили в случившегося, немедленно информация была передала в соответствующие органы.
У субподрядчика ТШО ТОО "Infra Del Project" (подрядчик КТР), который проводил пневмоиспытания на герметичность, шланг не выдержал нагрузки и ударил рабочего. В результате рабочий погиб", - уточняет телеграм-канал Petrocouncil.kz.
Ранее сообщалось, что на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, трое пострадали.
В Экибастузе при падении с высоты погиб газоэлектросварщик
25.08.2022, 12:06 15326
ЭКИБАСТУЗ. 25 АВГУСТА - В Экибастузе 35-летний газоэлетросварщик при падении с высоты получил тяжелые травмы головы, впав в кому, он скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О трагедии, которая произошла в Экибастузе 24 августа, сообщили в областном департаменте полиции.
В 13.00 на территории одного из АО 35-летний газоэлектросварщик предприятия при проведении работ упал со смотровой площадки высотой шесть метров. По данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе ДП.
По данным портала Pavon.kz, пострадавшего госпитализировали в больницу. Как рассказали в управлении здравоохранения, у мужчины диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, ушиб ствола мозга, оскольчатый перелом правой височной и теменной кости с переходом на лобную кость и основание черепа, отек головного мозга, кому, перелом ребер, травму грудной клетки, ушибы и ссадины. Ночью мужчина скончался.
Два работника погибли во время ремонта насосной станции в Уральске
24.08.2022, 16:45 31061
УРАЛЬСК. 24 АВГУСТА - В Уральске два сотрудника "Батыс су арнасы" утонули в сточных водах во время ремонта насосной станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов на месте сообщил, что двое работников 1971 и 1982 года рождения проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Рабочие утонули. Предприятие обещает оказать всю помощь семьям погибших", - сообщает "Мой город".
Погибшие долгое время работали в организации. У одного из погибших осталось трое детей.
Сейчас на месте работает полиция.
Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Кызылординской области
24.08.2022, 11:14 34646
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 24 АВГУСТА - Двое погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 августа около 16.00 на трассе Самара - Шымкент близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование.
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек
24.08.2022, 09:54 36056
КОНАЕВ. 24 АВГУСТА - Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Алматинской области, авария произошла 23 августа около 05.40 в Жамбылском районе.
Установлено, что 33-летний водитель автомашины "Лада" на 92-м километре трассы Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом "ЮТОНГ", - сообщили в департаменте.
В результате на месте происшествия погиб водитель легковой автомашины. Также пострадал водитель автобуса, которого с различными травмами госпитализировали в больницу села Узынагаш.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Уральске столкнулись два пассажирских автобуса.
Сразу двое детей получили переломы в коррекционном центре Актобе
23.08.2022, 21:34 42621
АКТОБЕ. 23 АВГУСТА - Скандал разгорелся вокруг частного коррекционного центра в Актобе. Мать пострадавших братьев уверяет: дело в халатности персонала, и требует возместить ей ущерб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гульбану Жанбозова воспитывает двух 12-летних близнецов, страдающих психоневрологическим заболеванием. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр. Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день, сообщает astanatv.kz.
Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спросила, что случилось, он ответил, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали скорую и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 6 вечера", - рассказала мать пострадавших Гульбану Жанбозова.
Через некоторое время травму получил и другой сын Гульбану. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. По словам женщины, она пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней даже не стали разговаривать.
Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, это около 400 тысяч тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными.
В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы. Первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.
Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно мы думали, моральный ущерб 50 тысяч тенге на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", - рассказал директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.
Гульбану написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром.
О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения. Там намерены выяснять, как все случилось.
По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?