В Урале утонули отец и сын

АТЫРАУ. 25 АВГУСТА - Сообщение о том, что в реке Урал тонут мужчина и ребенок, поступило от дежурного полицейского в 16.08, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 16.16 спасатели начали поиски 27-летнего отца и 9-летнего сына, сообщает портал " Мой город ".

В 16.35 из воды извлекли тело мужчины, в 18.44 - тело мальчика.

Они утонули во время купания в необорудованном месте.