В Уральске мужчина попал под поезд и выжил

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Уральск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина попал под поезд в Уральске 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма, сообщает - Мужчина попал под поезд в Уральске 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма, сообщает портал "Мой горд".





Медики прибыли на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.





Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей, куда вошли травматолог, реаниматолог, нейрохирург и анестезиолог, провела экстренную операцию. Мужчине пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату.