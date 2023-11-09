08.11.2023, 20:44 17111
В Уральске мужчина попал под поезд и выжил
Пострадавшему ампутировали ногу
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Уральск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина попал под поезд в Уральске 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма, сообщает портал "Мой горд".
Медики прибыли на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.
Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей, куда вошли травматолог, реаниматолог, нейрохирург и анестезиолог, провела экстренную операцию. Мужчине пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату.
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08.11.2023, 17:35 21896
После массового отравления детей в Жамбылской области начато расследование
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После массового отравления 46 учеников и 2 учителей школы-гимназии имени Киикбаева села Сарыкемер в Жамбылской области начато расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) в ОП Байзакского района, по делу проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Кроме того, санитарно-эпидемиологической службой назначена соответствующая проверка.
Напомним, 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Киикбаева.
Первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября. Из 46 человек госпитализированы 33 человека, состояние средней тяжести, стабильное. Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует.
08.11.2023, 10:38 28906
Массовое отравление произошло в одной из школ Жамбылской области
Фото: акимат Жамбылской области
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Тараз. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Н.Киикбаева села Сарыкемер.
По данным акимата, первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября. Из 46 человек госпитализированы 33 человека, состояние средней тяжести, стабильное. Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует.
По моему поручению руководители управлений образования и здравоохранения вчера срочно прибыли в Байзакский район. Все диагностические и лечебные мероприятия проводятся под контролем главных областных специалистов в составе: инфекционистов, педиатров, токсиколов, согласно КДП. О ситуации незамедлительно проинформировали и получили консультацию главного инфекциониста Республики. Обстановка стабильная, находится на контроле руководства области и Минздрава РК", - сообщил аким региона Ербол Карашукеев.
Создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.
Работа ИП "Токсеитов", ответственного за школьное питание, временно приостановлена. Поручил компетентным органам организовать проверку качества школьного питания во всех учреждениях, которые обслуживает данное ИП", - отметил аким.
Школа ограждена, проводится бактериологическое исследование. Организованы 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатра, участковой медсестры, проведены 205 подворовых обходов остальных учащихся, посещавших столовую данного учебного заведения в этот день. По итогам осмотра данных детей их состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб и симптомов нет.
08.11.2023, 08:16 34481
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 8 ноября в 00.09 зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 323 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 13,3, магнитуда MPV 6,1. Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.89° в.д. Глубина 15 км.
Подземные толчки ощущалось в Алматы, поселках Шалкоде, Узунбулак, Кокпек силой 2 балла.
Позже в районе эпицентра землетрясения на территории Китая были зарегистрированы афтершоки:
- в 00.15 в 313 км на юг от Алматы магнитудой 5,2,
- в 00.52 в 311 км на юг от Алматы магнитудой 5,3,
- в 01.34 в 311 км на юг от Алматы магнитудой 4,8,
- в 01.46 в 308 км на юг от Алматы магнитудой 4,4.
06.11.2023, 14:57 88126
В одном из алматинских ЖК произошла массовая гибель домашних животных
Полиция ведет расследование
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Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы расследует факт массовой гибели животных в жилом комплексе "Легенда".
Жильцы жилого комплекса "Легенда" сообщают о гибели пяти питомцев. По одной из версий, на территории комплекса проводилась санитарная обработка от грызунов. Однако владельцы животных заверяют, что предупреждения о проведении этой процедуры не было.
Первое сообщение о гибели животного появилось в 01.52 03 ноября (...) В течение всего дня никаких мер безопасности на территории ЖК не было, дети продолжали играть. Только в 21.52(!) 03 ноября в чатах появилось предупреждение от УК и обещание очистки территории (сроков этого, естественно, нет)", - сообщают жильцы.
Как сообщили в департаменте полиции города, по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Жестокое обращение с животным". Проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления причины смерти животных и других обстоятельств дела.
Напомним, после серии трагических случаев с летальным исходом после травли насекомых в Казахстане планируют ввести лицензирование деятельности дезинфекторов.
04.11.2023, 10:24 141991
Названы причины пожара на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области
Фото: департамент экологии Мангистауской области
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Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет промышленной безопасности ДЧС Атырауской области на совещании с сервисными организациями озвучил причины пожара на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области.
В целях дальнейшего недопущения аварийных ситуаций при проведении буровых и ремонтных работ на скважинах Комитет промбезопасности провел совещание с сервисными организациями, проводящими буровые, подземные и капитальные ремонтные работы, по вопросам усиления контроля на опасных промышленных объектах, обеспечения безаварийной работы технологических процессов и максимального обеспечения промышленной безопасности, сообщает "Ак Жайык".
На совещании были озвучены результаты расследования аварии на скважине № 303 месторождения "Каратурун Южный" в Мангистауской области, произошедшей 9 июня 2023 года.
Созданная комиссия провела расследование и установила причины и обстоятельства возникновения аварии, а именно: субподрядная организация, ТОО "Заман Энерго"
- осуществляла бурение скважин без проектной документации;
- проводила буровые работы с буровой установкой, не оборудованной в соответствии с проектной документацией;
- не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины;
- не осуществляла промывку скважины перед подъемом инструмента в целях своевременного распознавания доаварийных ситуаций и предупреждения выбросов;
- не контролировала объем бурового раствора, заливаемого (вытесняемого) в скважину в соответствии с объемом поднимаемых (опускаемых) бурильных труб в процессе проведения спускоподъемных операций;
- не контролировала показатели концентрации газов в буровом растворе.
Также со стороны недропользователя, ТОО "Бузачи Нефть", и подрядной организации, ТОО "Caspian Drilling", не проводились:
- надлежащий производственный контроль технологических процессов бурения;
- авторский надзор за методикой приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора в процессе строительства скважин;
- наблюдение за эксплуатацией соответствующей буровой установки.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.
31.10.2023, 20:10 213286
Мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты
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Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина и двое ее детей 10 и 15 лет погибли 30 октября в селе Лесное Куржункульского сельского округа Федоровского района, сообщает "Алау".
В частном жилом доме при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в районную больницу хозяин дома 1975 года рождения. На месте погибли хозяйка 1984 года рождения, дети 2013 и 2008 годов рождения.
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты.
Ранее в Шымкенте от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек.
31.10.2023, 14:39 224281
Следователи изъяли документацию "АрселорМиттал Темиртау"
Изъятые документы связаны с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о ходе расследования событий, произошедших на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".
В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия. Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники угольного департамента "АМТ". Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.
Кроме того, для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.
Вместе с тем была изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте.
Действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. Следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур", - добавили в ведомстве, отметив, что уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
31.10.2023, 11:51 218646
Отравление детей в Актау: прокуратура пригрозила уголовной ответственностью за бесконтрольную дезинсекцию
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области напоминает об уголовной ответственности за неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств.
Неправильная дезинфекция, в том числе неконтролируемое и неправильное использование дезинфицирующих средств, может привести к выделению вредных химических веществ. Без должной вентиляции это может привести к накоплению вредных паров и газов. Постепенное вдыхание таких веществ может стать причиной отравления и смерти. Таким образом, самостоятельная дезинфекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности", - напомнили в прокуратуре.
К большому сожалению, на территории Мангистауской области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году, сообщил прокурор региона Руфат Куттуков. Хуже всего, по его словам, что от безответственных действий взрослых пострадали дети.
Он призвал в случае необходимости проведения дезинфекции обращаться к лицензированным специалистам в данной сфере либо в уполномоченные органы, а также в обязательном порядке оповестить соседей.
Также прошу жителей области в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру 112", - сообщил прокурор.
Он напомнил, что по закону "О разрешениях и уведомлениях" деятельность в сфере оборота ядовитых веществ должна быть лицензирована.
За реализацию дезинфицирующих средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 КоАП, а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Куттуков.
Напомним, 21 октября в Актау двое малолетних детей скончались от отравления после проведения дезинсекции неустановленным препаратом в одной из квартир. Еще пять человек были госпитализированы. По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов. По факту было возбуждено уголовное дело.
Спустя 6 дней, 27 октября, в городе произошел аналогичный случай. В результате самостоятельной дезинсекции пострадали 5 человек, трое из которых - малолетние дети.
Расследование уголовных дел взято на контроль прокуратуры. Уполномоченные органы области приступили к разъяснительной работе среди населения.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?