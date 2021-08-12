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В Уральске обнаружили тело утонувшего в одежде мужчины

11.08.2021 4780
УРАЛЬСК. 11 АВГУСТА - Тело мужчины обнаружили в реке Чаган в микрорайоне Самал-3 11 августа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
20-летний мужчина утонул 11 августа, в 08.00, в одежде, при неизвестных обстоятельствах, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Причины гибели мужчины выяснит следствие.
 
8 августа в реке Ульбе утонула женщина 1973 года рождения. 5 августа в СКО в Ишиме утонул школьник. В начале августа в Усть-Каменогорске, на реке Ульбе, утонул парень 2003 года рождения.
 

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