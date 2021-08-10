В ВКО в реке Ульбе утонула женщина

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АВГУСТА - 8 августа, около 21.00, в реке Ульбе утонула женщина 1973 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, женщина утонула в не оборудованном для купания месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как оказалось, она не рассчитала свои силы, выбрав для купания водоем с сильным течением. Все произошло в считанные минуты, она даже не успела подать крик о помощи, пишет YK-News

По прибытии спасателей оперативно-спасательного отряда к месту вызова произведено обследование берега, при погружении было обнаружено тело погибшей.

Основной процент несчастных случаев связан с людской беспечностью. Если бы граждане соблюдали рекомендации спасателей и изучали подробно все правила, которые мы указываем в распространяемых памятках и озвучиваем при проведении рейдов, трагедий стало значительно меньше", - отметил старший офицер УЧС города Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.





Напомним, в этой же реке 1 августа утонул парень 2003 года рождения.

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