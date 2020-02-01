Уральск. 31 января. Kazakhstan Today - В Уральске при взрыве газового баллона в строящемся доме пострадали три человека, в том числе двое граждан Таджикистана, передает Kazakhstan Today.



"30 января, в 18.02, на пульт противопожарной службы Уральска поступило сообщение о взрыве газового баллона в строящемся нежилом частном доме по улице Бекимова. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение стен, потолочного перекрытия и обрушение наружной стены", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.



По его информации, пожар на площади 80 квадратных метров был ликвидирован в 19.39. Площадь обрушения составила 42 квадратных метра.



"С различными ожогами госпитализированы в больницу три человека 1995, 1997 и 2002 годов рождения, двое из которых граждане Таджикистана. Данное происшествие произошло, предварительно, из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования". - уточнил представитель КЧС.



Он отметил, что пострадавшие нагревали газобаллон тепловой газовой пушкой, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром и обрушением наружной стены.



К ликвидации пожара были привлечены 15 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС ЗКО.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства