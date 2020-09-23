В Уральске женщину насмерть сбил поезд

Уральск. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Уральске поезд переехал 50-летнюю женщину, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 22 сентября, около 13.00, на железнодорожном переезде в районе желаевской трассы. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 13.15, сообщает портал "Мой город"

На переезде поезд сбил женщину. Приехавшие на место врачи бригады скорой помощи обнаружили тело неизвестной женщины азиатской внешности. Женщине около 50 лет. У нее зафиксирована травматическая ампутация верхних и нижних конечностей", - сообщили в облздраве.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что по данному факту начато расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека).

В соответствии со статьей 201 УПК РК другая информация в интересах следствия не распространяется", - добавили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

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