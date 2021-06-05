В ВКО грозовой разряд стал причиной лесного пожара

Фото ДЧС региона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ИЮНЯ - Возгорание произошло на территории Бескарагайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 июня, около 15.30, на территории, принадлежащей РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", произошел пожар на площади 5 гектаров, сообщает YK-news.kz

По информации ДЧС ВКО, причиной пожара стал грозовой разряд. Загорелись прошлогодние насаждения, кустарник.

К месту оперативно прибыли сотрудники Сосновского лесничества и ДЧС ВКО. Всего в тушении пожара участвуют 32 человека и 11 единиц техники. Распространение огня остановлено.

14 мая на заседании акимата Северо-Казахстанской области глава региона Кумар Аксакалов поручил принять постановление об ограничении пребывания физических лиц в лесу в период высокой пожарной опасности.

В ВКО 10 мая, в 13.55, в поселке Лесхоз, загорелась трава, после огонь перекинулся на лес. Из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В сгоревших домах проживало 72 человека, из них 11 детей. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадали двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства