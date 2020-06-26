В ВКО при купании в котловане начали тонуть две девочки, одну спасти не удалось

Усть-Каменогорск. 25 июня. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области во время купания в искусственном котловане две девочки-подростка начали тонуть. Спасти удалось только одну из них, передает Kazakhstan Today.

В Глубоковском районе, в поселке Глубокое, в искусственном котловане без присмотра взрослых, купались дети. Трое ребят 12 и 13 лет увидели, что недалеко от них в воде тонут две девочки. Они кинулись их спасать и одновременно позвонили в скорую помощь, полицию и к спасателям", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

По информации ведомства, 12-летнюю девочку вытащили сразу. Другую девочку - 13 лет - искали, ныряя под воду, а когда вытащили на берег, она уже была без сознания.

Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка, но спасти ее не удалось.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году на водоемах области утонуло пятеро детей, в этом году - уже двое.

Причина гибели детей на воде - недосмотр взрослых. Спасатели настоятельно просят граждан соблюдать правила безопасности на воде, ведь от этого зависят человеческие жизни.

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