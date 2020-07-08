В ВКО произошло землетрясение магнитудой 4,4

Усть-Каменогорск. 7 июля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 884 километрах в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 7 июля в 09.32 зарегистрировала землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 844 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,4. Координаты эпицентра: 49,00° северной широты, 83,96° восточной долготы. Глубина - 10 километров", - говорится в сообщении сейсмологов.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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