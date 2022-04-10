В ВКО пять грузовых вагонов сошли с рельсов

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 8 апреля в 10.35 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в грузовом поезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вагоны перевозили цемент, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
Один сошедший вагон - собственности ООО "КузбассТрансЦемент" (РФ), остальные - собственности ТОО "Каспий Цемент" (РК). Состав двигался на небольшой скорости - 28 км/час.
В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются.
В начале февраля в Карагандинской области, на участке Мойынты - Сарышаган, произошел сход 12 вагонов с пшеницей грузового поезда.
28 февраля на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатове произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем.
3 апреля в Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Из них часть вагонов со шлаком упали в реку Иртыш. На месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш экологи выявили превышение предельно допустимой концентрации цинка и меди.