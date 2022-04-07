На месте схода вагонов в ВКО обнаружено превышение ПДК меди и цинка

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 АПРЕЛЯ - На месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш экологи выявили превышение предельно допустимой концентрации цинка и меди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты департамента экологии на месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш отобрали пробы воды для проведения химических анализов на содержание тяжелых металлов. Пробы также были взяты по течению реки на 500 метров выше и ниже места падения.

По результатам анализов в пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Также в данной пробе и в пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди по сравнению с пробой, отобранной выше по течению, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено. Выявленные превышения могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект", - сообщили в пресс-службе департамента экологии.

Для дальнейшей оценки влияния на водный объект департамент экологии совместно ФРГП "Казгидромет" по ВКО еженедельно будет проводить мониторинг состояния поверхностных вод реки Иртыш в данном районе до окончания проверочных мероприятий, информирует региональное издание YK.kz

Также по требованию транспортной прокуратуры по Восточно-Казахстанской области в отношении АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.

В ТОО "Казцинк" сообщили, что несколько вагонов этого поезда, в том числе упавшие в реку, принадлежат предприятию.

Шлак до начала транспортировки прошел высокотемпературный обжиг. Это значит, что металлы находятся в нем в нерастворимой форме, что минимизирует возможные последствия для окружающей среды. "Казцинк" совместно с партнерами будет делать все возможное, чтобы максимально эффективно устранить последствия инцидента", - сказал главный эколог "Казцинка" Казтай Такеев.





3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов. Из них часть вагонов со шлаком упали в реку Иртыш.



