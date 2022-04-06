В ВКО после падения вагонов со шлаком в Иртыш экологи проводят проверку

Фото: Ак Жайык

АТЫРАУ. 30 МАРТА - В нескольких районах Атырауской области от неизвестной болезни гибнет домашний скот. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве "Ойтан" от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. На видео, которое снял представитель хозяйства Айбар Ерекешов, - несколько мертвых животных.

Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных", - цитирует Ерекешова газета "Ак Жайык" .

В областном управлении ветеринарии корреспонденту газеты сказали, что массового падежа нет, болеют единицы скота.

По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии", - рассказал начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов.

По словам замакима Кызылкогинского района Айдулата Кеенжебекова, в районе 809 овец и КРС вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости, а в чате "Атырау-Шопан Ата" сообщали, что нет причин для беспокойства акимов.

У меня в марте погибло десять лошадей. Они не могли встать. При этом не сказать что слабые, были в меру упитанные. Я так и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда будут результаты, неизвестно", - говорит глава еще одного крестьянского хозяйства Бигали Мутиев.

По словам жителя Курмангазинского района Самата Елемесова, среди животных наблюдается какая-то болезнь, происходит падеж. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но безрезультатно.

Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор неизвестны", - говорит общественный активист Газиз Габдуллин.

По его словам, активисты открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали объединение "Шопан Ата".

Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за паразитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Курмангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода тоже не согласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы побывали, болели пять животных", - рассказывает активист.

Между тем продажа и убой скота в области не прекращаются, хотя вполне возможно, что среди забитых животных есть больные. А что это за болезнь и не опасна ли она для здоровья человека, неизвестно, пишет газета.