В ВКО рыбаки заблудились в камышах

Усть-Каменогорск. 8 сентября. Kazakhstan Today - Поздним вечером на оперативный канал 102 поступило сообщение, о том, что на берегу озера Зайсан рыбаки не могут выбраться к берегу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как далеко отплыли от берега, где обустроили стоянку. Попытки самостоятельно выбраться к берегу не увенчались успехом, не ориентируясь на местности, они заблудились среди камышей.

Сотрудники Курчумского отдела полиции незамедлительно начали спасательную операцию. Связь с рыбаками поддерживалась с помощью мобильной связи. Полицейские помогли рыбакам выбраться на берег живыми и невредимыми.

31 августа в Атырауской области выловили белугу весом 118 килограммов. 1 сентября в Костанайской области один мужчина погиб , второй пропал без вести во время ночной рыбалки.

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