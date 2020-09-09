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В ВКО рыбаки заблудились в камышах

08.09.2020, 20:05 5995
В ВКО рыбаки заблудились в камышах
Усть-Каменогорск. 8 сентября. Kazakhstan Today - Поздним вечером на оперативный канал 102 поступило сообщение, о том, что на берегу озера Зайсан рыбаки не могут выбраться к берегу, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как далеко отплыли от берега, где обустроили стоянку. Попытки самостоятельно выбраться к берегу не увенчались успехом, не ориентируясь на местности, они заблудились среди камышей.
 
Сотрудники Курчумского отдела полиции незамедлительно начали спасательную операцию. Связь с рыбаками поддерживалась с помощью мобильной связи. Полицейские помогли рыбакам выбраться на берег живыми и невредимыми. 
 
31 августа в Атырауской области выловили белугу весом 118 килограммов. 1 сентября в Костанайской области один мужчина погиб, второй пропал без вести во время ночной рыбалки.
 

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