В ВКО рыбаки заблудились в камышах

Как сообщает Polisia.kz, мужчины так увлеклись рыбалкой, что не заметили, как далеко отплыли от берега, где обустроили стоянку. Попытки самостоятельно выбраться к берегу не увенчались успехом, не ориентируясь на местности, они заблудились среди камышей.
Сотрудники Курчумского отдела полиции незамедлительно начали спасательную операцию. Связь с рыбаками поддерживалась с помощью мобильной связи. Полицейские помогли рыбакам выбраться на берег живыми и невредимыми.
31 августа в Атырауской области выловили белугу весом 118 килограммов. 1 сентября в Костанайской области один мужчина погиб, второй пропал без вести во время ночной рыбалки.
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