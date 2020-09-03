Один рыбак погиб, другой пропал без вести в Костанайской области

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Костанай. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области один мужчина погиб, второй пропал без вести во время ночной рыбалки, передает Kazakhstan Today.

По сообщению представителя ДЧС Костанайской области, 1 сентября несколько молодых людей в Федоровском районе ночью отправились к водоему. Двое из них решили порыбачить и на лодках поплыли на середину водоема. Вскоре оставшиеся на берегу молодые люди потеряли из виду своих друзей, попытки выйти с ними на контакт не увенчались успехом, сообщает Alau.kz

Спасательной службе поступил сигнал о пропаже на водоеме двоих людей.

Немедленно были отправлены спасательные подразделения. Вчера, около 12.00, один из молодых людей, 1992 года рождения, был обнаружен. Он погиб. По второму пропавшему, 1987 года рождения, проводятся поисково-водолазные работы", - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

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