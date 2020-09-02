В Атырау выловили белугу весом 118 килограммов

Атырау. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Атырау белугу весом 118 килограммов передали на осетровый рыбоводный завод, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал "Мой город", белугу рыбаки производственного кооператива "Амангельды" выловили 31 августа.

В настоящее время рыба доставлена на "Жайык-Атырауский осетровый рыбоводный завод". Пол и возраст уточняются.

Эти осетровые занесены в Красную книгу, так как находятся под угрозой исчезновения. Сегодня их вылавливают только в научных и селекционных целях.

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