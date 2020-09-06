В Восточном Казахстане порывистый ветер сорвал кровли частных жилых домов

Усть-Каменогорск. 5 сентября. Kazakhstan Today - Порывистый ветер сорвал крыши домов в селе Каратал Зайсанского района ВКО, Kazakhstan Today.
Стихия обрушилась на Зайсанский район, где особенно пострадало село Каратал. Здесь за считанные минуты пронесся ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду. На одной из улиц села повреждена кровля 25-30 жилых частных домов. Жертв и пострадавших среди местного населения нет. На месте работает комиссия по оценке нанесенного непогодой ущерба", - сообщает ДЧС.
Как сообщили в ведомстве, по информации филиала "Казгидромет" 4 сентября по области ожидался сильный порывистый ветер, гроза, град, шквал.
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