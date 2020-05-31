Семей. 30 мая. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане загорелся самолет авиакомпании "Тараз Жана Алем", передает Kazakhstan Today.
Сегодня после посадки в 15.31 произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. Самолет приземлился в 15.25. В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей. В 15.50 возгорание локализовано. Пострадавших нет", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
По данному факту начато расследование управления по расследованию авиационных происшествий МИИР РК.
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