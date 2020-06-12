В Западном Казахстане женщина скончалась после наезда моторной лодки

Комитет транспорта МИИР РК

Уральск. 11 июня. Kazakhstan Today - В Уральске неизвестный, управлявший моторной лодкой, совершили наезд на купавшуюся в реке женщину и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета транспорта МИИР РК, инцидент произошел на реке Чаган возле дачного района "Дружба" в Уральске. Неизвестный, управляя моторной лодкой, совершил наезд на купавшуюся в реке Е. Ананеву. От полученных травм женщина скончалась. С места происшествия управляющий лодкой скрылся.

В отношении неизвестного лица, скрывшегося с места происшествия, было зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 344 УК РК. В настоящее время оперативно-розыскные работы в отношении преступника проводятся сотрудниками УВД города Уральска", - рассказали в пресс-службе Комитета транспорта.

Очевидцев нарушений правил безопасности на водном транспорте просят обращаться по круглосуточному телефону доверия ситуационного центра Комитета транспорта: 8 (7172) 98-35-35, а также направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp messenger 8-708-088-08-00.

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