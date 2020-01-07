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В Жамбылской области на территории газозаправочной станции произошел пожар

06.01.2020, 08:45 8857
В Жамбылской области на территории газозаправочной станции произошел пожар
Тараз. 6 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области на территории газозаправочной станции ТОО "Казгазтрейд" произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

"5 января, в 19.26, в 3 километрах от села Актоган Меркенского района на территории газозаправочной станции ТОО "Казгазтрейд" произошел пожар. При перекачке газа с автоцистерны в моноблок произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим распространением огня на помещение операторской, затем на рядом стоящий магазин и ларек по продаже меда", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК. 

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение помещении открытым пламенем. Принятыми мерами пожар локализован в 19.56 и ликвидирован в 20.33. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В тушении огня были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Жамбылской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории станции.

 

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