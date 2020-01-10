В Жамбылской области пропал несовершеннолетний

Тараз. 9 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области разыскивают без вести пропавшего Турана Жалгаса 2003 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Управлением криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Турана Жалгаса, 2003 года рождения. 8 января 2020 года, примерно в 12.00, он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ведомстве также назвали приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо светлое, уши оттопыренной формы. Особых примет не имеет. В день пропажи парень был одет в куртку коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Турана Жалгаса, просят позвонить по телефонам: 8(7262) 46-44-47, 8-747- 854-28-12 или на пульт 102.

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