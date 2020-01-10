В Жамбылской области пропал несовершеннолетний

Управлением криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Турана Жалгаса, 2003 года рождения. 8 января 2020 года, примерно в 12.00, он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
В ведомстве также назвали приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо светлое, уши оттопыренной формы. Особых примет не имеет. В день пропажи парень был одет в куртку коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Турана Жалгаса, просят позвонить по телефонам: 8(7262) 46-44-47, 8-747- 854-28-12 или на пульт 102.
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