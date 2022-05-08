В Жамбылской области толпа напала на полицейского

ТАРАЗ. 7 МАЯ - В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что сотрудники патрульной полиции возле привокзальной площади города Шу остановили автомашину марки "ВАЗ-21014" без переднего опознавательного государственного номерного знака, сообщает пресс-служба ДП региона.
При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейских, вместе со знакомыми оказали сопротивление представителям власти.
По данному факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).
В настоящее время установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статей 128-131 УПК. Другие данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.