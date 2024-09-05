В Жетысуской области под поезд попал табун лошадей

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Талдыкорган. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа на перегоне Быжы-Бахша Жетысуской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за домашних животных на железной дороге. Наезда избежать не удалось, сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.





В этот же день аналогичный факт выявлен на перегоне Сарыозек-Уштобе, где грузовым поездом были сбиты три лошади.





В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции на станции Уштобе нашли хозяев домашних животных. Ими оказались жители региона 44 и 55 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.





Всего за 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 417 фактов экстренного торможения поездов. На железной дороге допущено 1 070 случаев наездов на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голова крупно рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота и другие.



