В ЗКО из реки вытащили трех коров и двух лошадей

УРАЛЬСК. 13 АПРЕЛЯ - Погибший скот обнаружили в реке Кушум недалеко от Пятимарского сельского округа Жангалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аким Жангалинского района Дархан Закарин сообщил, что скот обнаружили 10 апреля, а уже на следующее утро направили спецтехнику. Трупы трех утонувших коров и двух лошадей извлекли из реки и захоронили на скотомогильнике вблизи сельского округа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Владельцев скота мы установили. Дело в том, что там водоем зарос камышами. Животные, возможно, шли на водопой и утонули. Как только растаял лед, туши всплыли на поверхность воды. Вообще эти участки арендуются. Мы направили в управление природопользования ЗКО письмо, в котором просим, чтобы арендаторы этих участков выполняли Экологический кодекс и содержали водоемы в надлежащем состоянии", - пояснил аким района.
Также он отметил, что это уже не первый случай и ранее они уже отправляли подобные письма в управление природопользования ЗКО.