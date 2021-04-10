В ЗКО на берегу водоема обнаружены туши мертвых животных

УРАЛЬСК. 9 АПРЕЛЯ - Житель района Байтерек обнаружил туши мертвых животных у реки в селе Белес, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вышел искать свой скот и наткнулся на это. Жуть, это же с прошлого года, видимо, лежит. Еще и у реки. Представляете, сколько вредных веществ может попасть в воду? Или уже попало. Сейчас потеплеет, и туши вонять начнут. Понятия не имею, кто мог выбросить сюда такие отходы, наверняка кто-то из приезжих, потому что местные так делать не будут", - рассказал местный житель изданию "Мой город" .

По словам акима села Белес Малика Ильясова, данный скот не принадлежит местным сельским жителям.

Кто-то привез трупы и выбросил здесь. Будем разбираться, туши сразу вывозить не будем, нужно дождаться участкового, вдруг этот скот украденный", - заверил аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства