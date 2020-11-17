Вылетевший из Атырау в Алматы самолет вернулся в аэропорт вылета

Атырау. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Атырау совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737-300 авиакомпании SCAT, вылетевший из Атырау в Алматы, передает Kazakhstan Today.

15 ноября, в 16.00, в международном аэропорту Атырау совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737-300 авиакомпании SCAT, вылетевший из Атырау в Алматы. Рейс DV770 почти два часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы приземлиться, сообщает " Ак Жайык ".

Во время вылета в салоне самолёта сработала индикация системы кондиционирования. После этого командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. Вылет несостоявшегося рейса запланирован на понедельник.

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