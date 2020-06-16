За выходные в Казахстане погибли пятеро детей, оставленных без присмотра

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие выходные произошло 9 происшествий с детьми, при которых погибли пятеро и шестеро детей госпитализированы в больницу, передает Kazakhstan Today.

Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен происшествиями, связанными с детьми, когда дети остались без присмотра взрослых. Находясь дома, дети и в первую очередь их родители должны соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы избежать трагических последствий. Каждому родителю необходимо знать меры безопасности для уменьшения риска попадания ребенка в опасные ситуации", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Так, по информации комитета, 14 июня, вечером, в 8 километрах от села Каскабулак Абайского района Восточно-Казахстанской области на пастбище при выпасе скота верхом на лошади от удара молнией скончался подросток 2004 года рождения.

14 июня ночью в селе Балаби Шиелийского района Кызылординской области во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, играя с электрическим удлинителем, получил поражение током (220 В) мальчик 2017 года рождения. Ребенок скончался в больнице.

14 июня днем в селе Аккулы Павлодарской области, во дворе частного дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в открытый септик (глубина 3 метра, заполнен стоками до уровня 1 метра, диаметр люка 45 сантиметров) мальчик 2019 года рождения, который до приезда экстренных служб спасен соседями и доставлен в больницу.

13 июня в 22.38 в Кокшетау Акмолинской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на втором этаже. В 22.56 пожар ликвидирован.

С места пожара госпитализированы трое детей 2014, 2012, 2016 годов рождения, один из которых скончался в больнице. Дети остались без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается", - рассказали в КЧС.

Вечером 13 июня в районе Есиль в Нур-Султане в 9-этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, вышел из квартиры на лестничный марш мальчик 2019 года рождения. Ребенок упал с 8-го этажа на лестничный пролет 3 этажа. Пострадавший был госпитализирован.

13 июня днем в микрорайоне Самал-3 Абайского района города Шымкента на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности упал в емкость с водой (25 литров) и захлебнулся мальчик 2019 года рождения.

13 июня вечером в микрорайоне Кара Депо города Атырау во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упала в выгребную яму глубиной 2 метра и скончалась на месте девочка 2014 года рождения.

13 июня вечером в микрорайоне Восток-3 Октябрьского района Караганды со второго этажа 5-этажного жилого дома выпал мальчик 2017 года рождения. Он был доставлен в больницу.

13 июня вечером в микрорайоне Шугыла города Кызылорды со второго этажа 5-этажного дома выпал из окна и госпитализирован мальчик 2018 года рождения.

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