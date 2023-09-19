Задержали участников массовой драки в Алматы
Один из активных участников происшествия водворен в ИВС
Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодые люди, участвовавшие в массовой драке в Алмалинском районе Алматы 15 сентября этого года, установлены и задержаны, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 (Основания задержания) УПК РК водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении полиции.
Как ранее сообщалось, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК РК.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).