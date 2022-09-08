Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного ДЧС

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ДЧС Нур-Султана, инцидент произошел 5 сентября.

Подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что на проспекте Туран, 19, БК "Керемет", люди застряли в лифте", - сообщили в департаменте.

По прибытии спасателей установлено, что дверь лифта не открывается. Приступив к проведению аварийно-спасательной операции, дверь лифта вскрыли, в итоге спасено 8 человек.

Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что "лифт с пассажирами упал в общественной бане в Нур-Султане".

6 сентября в бане "Керемет" сорвался лифт с пассажирами и с открытыми дверями", - пишет kris.p.astana.

В ДЧС факт падения подтверждать отказались.







